Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 zanlıdan 5 'i tutuklandı.

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 zanlıdan 5 'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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