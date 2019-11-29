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Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi
7 saat önce
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:46 Kaynak: AA
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, geçmişte terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu V.E, İ.K. ve A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı yakalanmış, ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulmuştu.
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