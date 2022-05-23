Kayseri'deki denetimlerde motosiklet sürücülerine 88 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kayseri'deki denetimlerde motosiklet sürücülerine 88 bin lira ceza kesildi

23.05.2022 18:24
Kayseri'deki denetimlerde motosiklet sürücülerine 88 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerine toplam 88 bin 705 lira ceza kesildi.

Kayseri'de yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerine toplam 88 bin 705 lira ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin de katılımıyla motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Yeni Sanayi, Argıncık Doğu Sanayi, Organize Sanayi Bölgesi ve Mimsin Organize Sanayi Bölgesi'nde eş zamanlı yapılan çalışmalarda, 114 kişinin ve 59 motosikletin sorgusu yapıldı.

Denetimlerde, ehliyetsiz ve tescilsiz motosiklet kullanan sürücülere 55 bin 705, ruhsata işlenmeyen sepetli motosiklet kullananlara ise 33 bin lira ceza kesildi, 10 motosiklet de trafikten men edildi.

Kayseri'deki denetimlerde motosiklet sürücülerine 88 bin lira ceza kesildi
Kayseri'deki denetimlerde motosiklet sürücülerine 88 bin lira ceza kesildi
Kayseri'deki denetimlerde motosiklet sürücülerine 88 bin lira ceza kesildi

YORUMLAR
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Bit pazarında denetim yapıldı Bit pazarında denetim yapıldı Çalınan otomobiller sahiplerine teslim ediliyor Çalınan otomobiller sahiplerine teslim ediliyor
Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'deki denetimlerde motosiklet sürücülerine 88 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'deki denetimlerde motosiklet sürücülerine 88 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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