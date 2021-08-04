Kayseri'deki depremin ardından ekiplerin çalışması sürüyor - Son Dakika

Kayseri'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve jandarma ekiplerinin depremin merkez üssü Saraycık Mahallesi'ndeki incelemeleri sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından depremin merkez üssü olan Saraycık Mahallesi'ne giden ekiplerin incelemeleri devam ediyor. İncelemelerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı öğrenildi. - KAYSERİ