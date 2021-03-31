Kayseri'deki dolandırıcılık davası - Son Dakika

Kayseri merkezli 15 ilde farklı yöntemlerle 40 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 4'ü tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, V.Ç, M.B, Ü.S.Ö. ve S.K. tutuklu bulundukları Kayseri 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Bazı müşteki ve tanıkların dinlendiği duruşmada, sanıklar, dolandırıcılık iddiasını reddetti.

Yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunduklarını belirten sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, haklarındaki delillerin büyük oranda toplanması ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak M.B. ile S.K'nin tahliyesine hükmetti. V.Ç. ve Ü.S.Ö'nün ise mevcut halinin devamına karar verilerek duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

Olay

Kayseri merkezli 15 ilde farklı yöntemlerle 40 kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik 15 Mart 2019'da düzenlenen operasyonda, aralarında avukat, muhasebeci ve emekli zabıt katibinin de bulunduğu 3'ü kadın 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı gibi davranarak hileli yollarla imzalattıkları senetlere yüksek meblağlar yazıp haksız kazanç sağladıkları belirtilen sanıkların, icra işlemi başlatma bahanesiyle baskı ve tehdit oluşturdukları, bazı şirketlerin bünyesinde çalışan personeli "devlet desteği" adı altında daha uygun sigortalı göstermek üzere anlaştıkları firmaları dolandırıp gelir sağladıkları, kendilerine ait olmayan araziler üzerinden daire satışı yaparak çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri ve kurdukları hayali dernekler aracılığıyla suç örgütüne yüklü miktarda para topladıkları öne sürülmüştü.

Sanıkların Kayseri ve İstanbul'daki ikametlerinde, kişi ve firmalar adına düzenlenmiş 66 sahte senet, hesap hareketlerine ilişkin evrak, kişi ve firmalar adına düzenlenmiş 35 çek, 14 sahte kaşe, firma bilgilerinin yazıldığı 2 ajanda, 7 banka dekontu, mağdurlara ait çok sayıda kimlik fotokopisi, senet yapımında kullanılan kağıt kesme makinesi, ruhsatsız 3 tabanca, 3 tüfek, özel kurye kıyafeti ve mağdurlara ait tapu fotokopileri ele geçirilmişti.