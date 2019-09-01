Kayseri'deki enkazdan 1 kişi yaralı çıkarıldı
2 saat önce
Kayseri'de vidanjörün müstakil eve girmesi sonucu yıkılan evin altından bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
Kayseri'de vidanjörün müstakil eve girmesi sonucu yıkılan evin altından bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Hacılar ilçesi Erciyes yolunda vidanjörün müstakil eve girmesi sonucu yıkılan evin altından bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kaza yerinde inceleme yapıyor. - KAYSERİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: Galatasaray maçındaki kararlar emek hırsızlığının örneğidir Kayseri'de freni patlayan iş makinesi eve girdi: 4 kişi hayatını kaybetti Tırın altına giren araç paramparça oldu: 1 ölü Gece kulübü magandası, "Sevgilime neden baktın" deyip kurşun yağdırdı: 1 yaralı