Kayseri'deki enkazdan 1 kişi yaralı çıkarıldı

Kayseri'de vidanjörün müstakil eve girmesi sonucu yıkılan evin altından bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.



Hacılar ilçesi Erciyes yolunda vidanjörün müstakil eve girmesi sonucu yıkılan evin altından bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kaza yerinde inceleme yapıyor. - KAYSERİ