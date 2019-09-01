Kayseri'deki enkazın altından 1 kişi yaralı çıkarıldı
2 saat önce
- Kayseri'deki enkazın altından 1 kişi yaralı çıkarıldı Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdiKAYSERİ - Kayseri'de vidanjörün müstakil eve girmesi sonucu yıkılan evin altından Fatma Acar yaralı olarak kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
- Kayseri'deki enkazın altından 1 kişi yaralı çıkarıldı
Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi
KAYSERİ - Kayseri'de vidanjörün müstakil eve girmesi sonucu yıkılan evin altından Fatma Acar yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kaza yerinde inceleme yapıyor.
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