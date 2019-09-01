Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki enkazın altından 1 kişi yaralı çıkarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayseri'deki enkazın altından 1 kişi yaralı çıkarıldı

2 saat önce

- Kayseri'deki enkazın altından 1 kişi yaralı çıkarıldı Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdiKAYSERİ - Kayseri'de vidanjörün müstakil eve girmesi sonucu yıkılan evin altından Fatma Acar yaralı olarak kurtarıldı.

- Kayseri'deki enkazın altından 1 kişi yaralı çıkarıldı

Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi

KAYSERİ - Kayseri'de vidanjörün müstakil eve girmesi sonucu yıkılan evin altından Fatma Acar yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kaza yerinde inceleme yapıyor.

Fatma Acar, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: Galatasaray maçındaki kararlar emek hırsızlığının örneğidir
Kayseri'de freni patlayan iş makinesi eve girdi: 4 kişi hayatını kaybetti Tırın altına giren araç paramparça oldu: 1 ölü Gece kulübü magandası, "Sevgilime neden baktın" deyip kurşun yağdırdı: 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:51:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki enkazın altından 1 kişi yaralı çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]