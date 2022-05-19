Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü

19.05.2022 21:25

Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve OSB İtfaiyesi'nden toplam 62 personelin katılımı ile söndürüldü.

Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü

KAYSERİ - Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve OSB İtfaiyesi'nden toplam 62 personelin katılımı ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika içerisindeki işçiler tahliye edilirken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve OSB İtfaiye teşkilatından toplam 6 ekip, 15 araç ve 62 personelin katılımı ile 1 saat içinde kontrol altına alınırken, 4 saat de soğutma çalışmaları sürdü.

Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü
Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü

YORUMLAR
500
Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 21:46:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement