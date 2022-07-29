Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

29.07.2022 16:24

Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonun park halinde duran otomobile çarpması sonucu hem otomobil, hem de kamyon yandı.

Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonun park halinde duran otomobile çarpması sonucu hem otomobil, hem de kamyon yandı. Feci kazada yanan otomobilin içerisinde 2 cesedin ardından bir tane de çocuk olduğu düşünülen yanmış ceset tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde İ.S. yönetimindeki 38 BME 170 plakalı kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından hem otomobilde, hem de kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yapılan ilk incelemede otomobilin içerisinde henüz kimliği tespit edilemeyen 2 yanmış ceset bulundu. Ayrıca itfaiye ekipleri tarafından kamyonetin altına giren otomobilin arkasında yapılan incelemede çocuk olduğu değerlendirilen bir ceset daha bulundu.

Ekipleri olay yeterindeki incelemeleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kayseri'de kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Kayseri'de kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Kayseri'de feci kaza: Otomobilin içerisinde yanarak can verdiler (1) Kayseri'de feci kaza: Otomobilin içerisinde yanarak can verdiler (1)
Kaynak: İHA

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:06 Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:20:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement