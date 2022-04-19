Kayseri'deki feci olayda hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'deki feci olayda hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

19.04.2022 15:24
Kayseri'deki feci olayda hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için aracını site dışına çıkaran ve üzerine çatı düşmesi sonucu hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için aracını site dışına çıkaran ve üzerine çatı düşmesi sonucu hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Mahallesi İmar Sokak'ta fırtınadan dolayı otomobilini bina dışına çıkaran Yavuz Pöge, apartmana girerken rüzgardan dolayı uçan çatı üzerine düştü. Yavuz Pöge ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçan çatının parçaları apartman bahçesindeki bir aracı da kullanılamaz hale getirirken, ağır yaralanan talihsiz adam sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pöge burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yavuz Pöge'nin cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına Yavuz Pöge'nin ailesi ve yakınları katıldı. - KAYSERİ

Kayseri'deki feci olayda hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'deki feci olayda hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'deki feci olayda hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'deki feci olayda hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı Feci ölüm: Şiddetli fırtınanın uçurduğu çatı, engelli vatandaşın üstüne düştü Feci ölüm: Şiddetli fırtınanın uçurduğu çatı, engelli vatandaşın üstüne düştü

Kocasinan, Kayseri, Cenaze, imar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'deki feci olayda hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:37 Ahmet Özal'a açık açık soruldu: Babanız Turgut Özal hayatta olsa hangi ittifak içerisinde yer alırdı?
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis!
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız?
14:16 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
14:02 Dehşet veren iddia: Soyları tükenme riski altındaki ceylanları kesip, bürokratlara ikram ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 15:30:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'deki feci olayda hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement