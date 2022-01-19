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Son dakika: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Son dakika: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

19.01.2022 19:53
Son dakika: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haberine göre Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı ve ihraç öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ali Göç/İHA)

Son dakika: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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