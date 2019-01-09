Kayseri'deki Fetö Operasyonunda 23 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri merkezli 19 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, şuana kadar 23 kişi gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 19 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, şuana kadar 23 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 34 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi ve şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan Kayseri başta olmak üzere Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Operasyonda, şuana kadar 19 muvazzaf Astsubay, 2 ihraç Astsubay, 1 açıkta Astsubay ve 1 emekli Astsubay olmak üzere 23 kişi gözaltına alınırken, 11 kişiyi de yakalama çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ

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