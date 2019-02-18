Kayseri'deki Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama
1 saat önce
Türkiye genelinde 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavına yönelik yapılan operasyonda Kayseri'de gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.
Türkiye
genelinde 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavına yönelik yapılan operasyonda Kayseri
'de gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 5'i mahkemece tutuklandı. 76 ilde 2010 komiser yardımcılığı sınavına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terörizmin finansmanı', 'resmi belgede sahtecilik', 'kamu kurumunu kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alınan şahıslardan 13'ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:36 Kaynak: İHA
FETÖ'cü Eski Akademisyen, ByLock'u Yasak Aşkını Saklamak İçin Kullandığını Savundu
ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı
14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Sapık, "Evlenecektik" Diye Kendisini Savundu
Yorgunluktan Yere Çöken Atını Kırbaçlayıp Tekmeleyen Sahibi, Vatandaşların Tepkisini Çekti