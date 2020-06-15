Kayseri'deki FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'si dosyalarının bulunduğu illere gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında meslekten ihraç edilen hakim, savcı, askeri personel ve öğretmenlerin de bulunduğu firari örgüt mensuplarının gaybubet evlerinde kaldıklarını tespit etmişti.

Belirlenen adreslere 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanmıştı.