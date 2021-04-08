Kayseri'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılardan 18'i yakalanmıştı.