Kayseri'deki Fetö/pdy Operasyonu
3 saat önce
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kayseri
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S.Ö. ve A.H. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'nin Kayseri, Kırşehir
, Nevşehir
, Sivas
ve Yozgat
'tan sorumlu sözde "adliyeler imamı" ile irtibatlı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında adliye icra ve seçim müdürleri, zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir ve öğretmenin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:02 Kaynak: AA
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