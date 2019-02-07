Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri'deki Fetö/pdy Operasyonu

58 dakika önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri'deki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütle irtibatlı şirketlere para transferi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bilgisayar yazılım şirketi sahipleri E.O. ve İ.A. ile örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen B.S. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:44 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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