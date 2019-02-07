Kayseri'deki Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütle irtibatlı şirketlere para transferi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bilgisayar yazılım şirketi sahipleri E.O. ve İ.A. ile örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen B.S. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

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