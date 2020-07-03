Kayseri'deki FETÖ'yü aktif hale getirme iddiası davası - Son Dakika

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) İç Anadolu Bölgesi'nde yeniden aktif hale getirmeye çalıştıkları iddiasıyla 8'i tutuklu 27 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Aynı örgüt kapsamında başka mahkemede yargılanan M.Ö'nün dosyasının eklenmesiyle sanık sayısının 27'ye çıktığı davanın 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşması, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü. Tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanıkların tape kayıtlarını okuyarak kendilerine söz verdi. Başkanın, "Var mı baharlık? Olmaz olur mu, bütün haberler baharı gösteriyor." tape kaydını sorması üzerine sanıklardan A.C, geçen yıl Kayseri'de baharda kar olduğunu, bunu kastettiğini, bir de af söylentilerine ilişkin temennide bulunduğunu öne sürdü.

Sanıklardan K.G. ise İstanbul'dan topladığı paraları örgüt mensupları ve ailelerine verdiği iddiasını kabul etmeyerek, İstanbul ve Ankara'ya da işi gereği gittiğini belirtti.

Tanıdığı bazı tutuklulara yardımda bulunduğunu ve bu konuda çevresinden bazı mütedeyyin insanlardan para aldığını kabul eden K.G, onun dışında örgütsel amaçlı para toplayıp dağıtmadığını kaydetti. Sanık K.G, "Araçta 25 bin dolar vardı. İstihbarat devleti, aradılar bulamadılar. Ben de kaşarlandım, Sakladım, bulamadılar." yönündeki tape kaydını ise hatırlamadığını savundu.

Daha önce etkin pişmanlıkta bulunan sanık A.A. ise 2014 yılında Bank Asya'da açtığı hesaba ilişkin, baskı sonucu açtığını ve talimatla para yatırdığını söyledi.

Diğer sanıklar ise suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların örgüte bağlılıklarını devam ettirdikleri, gizliliğe riayet ettikleri, örgütü yeniden canlandırmak için uğraştıkları, diğer örgüt mensupları ile İstanbul'da toplantılar yapılarak, her defasında Kayseri'ye 25 bin dolar getirdikleri, bu parayı Kayseri ve çevre illerde bulunan tutuklu ya da yargılanan örgüt mensupları ve ailelerine verildikleri, aynı şekilde 'Money Gram' isimli bir bankacılık sistemi üzerinden yurt dışından gelen paraları dağıttıkları, Yunanistan'a kaçış için Ege Bölgesi'nde araştırma ve keşif yaptıkları ve firari sanıkları "gaybubet evlerinde" sakladıkları gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Firari 3 sanığın dosyalarının tefrik edilmesini, ele geçirilen paraların müsaderesini (el konulması) ve sanık A.A'nın etkin pişmanlıktan yararlandırılarak cezasında indirime gidilmesini isteyen savcı, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamını talep etti.

Sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmada bulanmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 4 Eylül'e erteledi.

İddianameden

FETÖ'ye bağlılığı devam ettirme, örgütü ayakta tutma, üyeleri ve ailelerine maddi manevi yardımda bulunma amacıyla Kayseri ve çevre illerde yapılanma içine girdikleri iddia edilen 26 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Sanıkların "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarının istendiği 260 sayfalık iddianamede, "Topladıkları paraları, dosyada bulunan birtakım şüphelilerin desteğiyle Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Ankara ve Konya gibi illerde örgüt kapsamında tutuklu bulunan veya yargılama sonucu tahliye olan örgüt üyelerinin kendilerine veya yakınlarına, her daim yanlarında olduklarını bilmeleri amacıyla organize bir şekilde dağıtıyorlar." ifadesi yer almıştı.