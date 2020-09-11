Kayseri'deki filyasyon ekiplerine 84 belediye personeli destek veriyor - Son Dakika

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede etkin rol oynayan filyasyon ekiplerine 84 belediye personeli de katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla şehirdeki sağlık camiasına destek vermek amacıyla filyasyon çalışmalarına katılan 84 personel ve 63 araç, koronavirüs mücadelesinde ekiplerin gücünü artırıyor.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana ilçeler dahil olmak üzere virüsle mücadelede kullanılmak üzere maddi desteğin yanı sıra maske, dezenfektan gibi konularda yoğun bir çalışma yürütülmesini sağlayan Başkan Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hareket alanını genişletmek amacıyla 63 araç ve 84 personel görevlendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün sevk ve idaresine görevlendirilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hastalığın bulaş aşamalarını kontrol eden ve gece gündüz demeden fedakarca çalışan filyasyon ekiplerinin de yüklerini hafifletmek adına önemli bir görev üstleniyor.