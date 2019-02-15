Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki Fuhuş Operasyonu

Kayseri'deki Fuhuş Operasyonu

12 dakika önce

Kayseri'de dün düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu kadın 5 zanlı tutuklandı.

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Kayseri'de dün düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu kadın 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan fuhuş yaptıran, teşvik eden yabancı uyruklu kadınlar S.A. ve Ş.Ö. ile bunlarla hareket eden E.Y, M.T. ve R.T. tutuklandı.

Kentte dün düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin, 4 farklı ülkeden 9'u yabancı uyruklu 10 kadına fuhuş yaptırdıkları belirlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:00 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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