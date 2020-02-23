Kayseri'deki Galatasaray taraftarları derbi maçın ardından büyük sevinç yaşadı

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yılı aşkın bir süre sonra yenmesi üzerine Kayseri'deki sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.
Kentin farklı noktalarında bir araya gelen taraftarlar marşlar eşliğinde tezahürat yaptı. Ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla caddelerde tur atan taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.
Araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, tezahüratların ardından, ellerindeki meşaleler ile görsel şölen sundu.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taşkınlık yaşanmaması için önlem aldı.