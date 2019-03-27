Kayseri'deki 'Hacker' Davasında Görevsizlik Kararı

KAYSERİ'de, TBMM'ye siber saldırı gerçekleştirip, bazı bakan ve milletvekillerine ait kurumsal e-posta adresleri ile sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri ve 'hacker grubu' üyesi oldukları iddia edilen 10 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

KAYSERİ'de, TBMM'ye siber saldırı gerçekleştirip, bazı bakan ve milletvekillerine ait kurumsal e-posta adresleri ile sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri ve 'hacker grubu' üyesi oldukları iddia edilen 10 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Haklarındaki 5 suçlamadan dosyaları ayrılarak, görevsizlik kararı verilen sanıklar, 'devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan yargılanacak.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu, 27 Mayıs 2017'de, 10 kişilik 'hacker grubu'na operasyon düzenlendi. Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Aksaray ve Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası TBMM'ye siber saldırı gerçekleştirerek, bazı bakan ve milletvekillerine ait kurumsal e-posta adresleri ile sosyal medya hesaplarını ele geçirip, devletin güvenliği için gizli kalması gereken bilgileri sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinde yayınladıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ve milletvekilleri ile ilgili tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla dava açıldı. Şüphelilerin, darbe girişimi sonrası 'Yurtta Sulh Konseyi' adlı 'WhatsApp' grubunu kurarak, FETÖ/PDY mensuplarının serbest bırakılmasını istedikleri yönünde paylaşımlar yaptıkları da ileri sürüldü.



MAHKEMEDEN ARA KARAR



Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına 10 tutuksuz sanıktan Çağrı E., Yusuf E., Yusuf Y., Alpaslan Ç.; suça sürüklenen çocuk sanıklar Y.Y., O.D. ve S.C.Y. katıldı. Başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan Kadir G. Sincan Cezaevi'nden, Fatih K. ve Alpcan Ö. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, sanıkların üzerine atılı 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma', 'bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma', 'bazı kurum ve kişilerin e-posta ve sosyal medya hesaplarını ele geçirmek, izinsiz olarak bu hesaplardan paylaşımlarda bulunmak', 'bazı sanatçı ve gazetecilere ait sosyal medya hesaplarını da ele geçirip, kişisel bilgilerini ifşa etmek', 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ve milletvekilleri ile ilgili tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapmak' suçlarını dosyadan ayırdı ve görevsizlik kararı verdi. Heyet, sanıkların 'devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan yargılanmalarının devamını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi. - Kayseri

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