Kayseri'deki hayvanat bahçesinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'deki hayvanat bahçesinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Kayseri'deki hayvanat bahçesinde koronavirüs önlemleri

10 dakika önce

KAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan hayvanat bahçesi, her gün dezenfekte ediliyor.

Kayseri'deki hayvanat bahçesinde koronavirüs önlemleri, System.String[]

KAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan hayvanat bahçesi, her gün dezenfekte ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde koronavirüs nedeniyle çeşitli tedbirler alındı. 160 türden 1560 hayvanın yaşadığı hayvanat bahçesinde günlük dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapılıyor. Ayrıca hayvanat bahçesinde çalışan veteriner ve bakım görevlileri, ateşleri ölçüldükten sonra göreve başlıyor.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, "Koronavirüs salgınından sonra hayvanat bahçemizi ziyarete kapattık. Sanki yarın hizmet verecekmiş gibi de günlük temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Veterinerlerimiz de hayvanlarımızın sağlığı ile yakından ilgileniyor" dedi.

'HAYVANLARIN GÜNLÜK ATEŞLERİ ÖLÇÜLÜYOR'

Hayvanların da veterinerler tarafından ateşlerinin ölçüldüğünü söyleyen Bacak, "Dışarıda hayvanlara yönelik bir temas olur ise diye günlük hayvanlarımızda da ateş ölçümünü yapıyoruz. Şu ana kadar hayvanat bahçesindeki hayvanlarımızda böyle bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Öyle bir durumumuz yok. Sıkıntılı durumda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşürüz. Çalışanlarımız sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde de valilik izni ile çalışarak hayvanlarımızın besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar" ifadelerini kullandı.


Hayvanat Bahçesi, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:40 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi Koronavirüs ile mücadelede ön saftaki sağlıkçılar yaşadıkların anlattı Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek DÜNYA'NIN DİLİNDEKİ O HEMŞİRE SADECE DHA'YA KONUŞTU: OĞLUMU BİR AYDIR GÖRMÜYORUM Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor "Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı Vefat eden kadın için okutulan mevlit koronavirüs dolayısıyla sosyal medyadan yayınlandı
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı         
11:30
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı         
11:03
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak         
11:03
Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı         
11:00
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var         
10:57
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak         
10:56
Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 378,5 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 378,5 liradan işlem görüyor         
10:54
İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı         
10:40
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü         
10:30
Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi         
10:26
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin         
10:26
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor         
10:15
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak         
10:03
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı         
10:01
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi         
10:01
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi         
09:58
Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor         
09:58
Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır         
09:56
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük         
09:46
Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı         
09:40
Kız arkadaşıyla buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına 6 ay hapis cezası Kız arkadaşıyla buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına 6 ay hapis cezası         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz         
09:37
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok         
09:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek         
09:31
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü         
09:30
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı         
09:13
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor         
09:09
İstanbul Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti         
09:08
Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti         
09:00
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 11:51:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'deki hayvanat bahçesinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]