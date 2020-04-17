Kayseri'deki hayvanat bahçesinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Kayseri'deki hayvanat bahçesinde koronavirüs önlemleri

KAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan hayvanat bahçesi, her gün dezenfekte ediliyor.

KAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan hayvanat bahçesi, her gün dezenfekte ediliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde koronavirüs nedeniyle çeşitli tedbirler alındı. 160 türden 1560 hayvanın yaşadığı hayvanat bahçesinde günlük dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapılıyor. Ayrıca hayvanat bahçesinde çalışan veteriner ve bakım görevlileri, ateşleri ölçüldükten sonra göreve başlıyor. Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, " Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, " Koronavirüs salgınından sonra hayvanat bahçemizi ziyarete kapattık. Sanki yarın hizmet verecekmiş gibi de günlük temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Veterinerlerimiz de hayvanlarımızın sağlığı ile yakından ilgileniyor" dedi. 'HAYVANLARIN GÜNLÜK ATEŞLERİ ÖLÇÜLÜYOR' 'HAYVANLARIN GÜNLÜK ATEŞLERİ ÖLÇÜLÜYOR' Hayvanların da veterinerler tarafından ateşlerinin ölçüldüğünü söyleyen Bacak, "Dışarıda hayvanlara yönelik bir temas olur ise diye günlük hayvanlarımızda da ateş ölçümünü yapıyoruz. Şu ana kadar hayvanat bahçesindeki hayvanlarımızda böyle bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Öyle bir durumumuz yok. Sıkıntılı durumda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hayvanların da veterinerler tarafından ateşlerinin ölçüldüğünü söyleyen Bacak, "Dışarıda hayvanlara yönelik bir temas olur ise diye günlük hayvanlarımızda da ateş ölçümünü yapıyoruz. Şu ana kadar hayvanat bahçesindeki hayvanlarımızda böyle bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Öyle bir durumumuz yok. Sıkıntılı durumda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşürüz. Çalışanlarımız sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde de valilik izni ile çalışarak hayvanlarımızın besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar" ifadelerini kullandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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