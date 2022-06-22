Kayseri'deki hayvanat bahçesine Sinop ve Van'dan 2 yavru ayı geldi

KAYSERİ'de hayvanat bahçesine Sinop ve Van'dan getirilen 5 aylık 2 yavru ayı, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Anadolu Harikalar Diyarı'nında 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu yeni üyeleriyle artmaya devam ediyor. Biri Sinop, diğeri Van'dan 5 aylık 2 yavru ayı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hayvanat bahçesine gönderildi. Sağlık durumları iyi olan ve bundan sonraki dönemlerini burada geçirecek yavrulara gerekli aşı uygulamaları veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Ziyaretçiler tarafından da ilgi gören yavrulardan, Sinop'tan getirilen 'Ponçik' isimli ayının, önce annesini, sonra kardeşini kaybettiği, Sinop'taki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanarak Kayseri'ye gönderildiği öğrenildi.