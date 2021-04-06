Kayseri'deki kadın cinayeti 4 bin 500 saatlik kamera görüntüsü izlenerek aydınlatıldı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklanıp öldürüldükten sonra yol kenarına bırakılan kadını boşandığı eşinin öldürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri cinayeti, 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerasını incelemesinin ardından aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre, Saraybosna Mahallesi'nde 2 Nisan'da, bir kadının yol kenarında hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

CİNAYET DEDEKTİFLERİ 4 BİN 500 SAAT GÜVENLİK KAMERASI İNCELEDİ

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın olay yerine plaka ve modeli belirsiz koyu renkli bir araçla geldiğini, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı belirledi. 4 bin 500 saatlik kamera görüntüsü izleyen ve yaklaşık 50 kilometrelik alanda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüpheli otonun mahalleler arasında daha çok kamera olmayan ara sokaklar ile karanlık yerleri kullanarak geçtiğini tespit etti. Yapılan titiz kamera çalışması sonucunda aracın en son Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ne girdiğini belirleyen ekipler, mahallede fiziki ve kamera çalışmasını derinleştirdi. Ekipler, aracın mahallede bulunan bir apartman bahçesinde park halinde buldu.

CİNAYETİ İŞLEYEN BOŞANDIĞI EŞİ ÇIKTI

Araç ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda aracın sahibinin Y.T. (40) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheli şahsı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Kimliği tespit edilemeyen bayan cesedi ile ilgili olarak şüpheli Y.T.'nin arasındaki durum araştırıldığında ise, cesedin Y.T.'nin daha önce boşandığı F.A.'ya (33) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ali Göç/İHA)