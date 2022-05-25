Kahvehaneci cinayetinde 1 tutuklama - Son Dakika
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Kahvehaneci cinayetinde 1 tutuklama

25.05.2022 13:29
Kahvehaneci cinayetinde 1 tutuklama

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada öldürülen kahvehanecinin cinayetinde gözaltına alınan Ö.A.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada öldürülen kahvehanecinin cinayetinde gözaltına alınan Ö.A.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi 326. Sokak üzerinde bulunan kahvehanede meydana gelen olayda, kahvehane sahibi Süleyman Cingöz (52) ile Ö.A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A.G., yanında bulunan bıçak ile Cingöz'e saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere düşen Süleyman Cingöz, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cinayet dedektifleri de şüpheli Ö.A.G. ile kavgaya karıştığı belirlenen O.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.A.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kahvehaneci cinayetinde 1 tutuklama
Kahvehaneci cinayetinde 1 tutuklama
Kahvehaneci cinayetinde 1 tutuklama
Kahvehaneci cinayetinde 1 tutuklama
Kahvehaneci cinayetinde 1 tutuklama

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Kaynak: İHA

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