Kayseri'deki kamulaştırma kararında parsel düzeltmesi - Son Dakika
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Kayseri'deki kamulaştırma kararında parsel düzeltmesi

6 saat önce

Kayseri'de inşa edilecek Akıncı Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla acele kamulaştırmasına karar verilen taşınmazlardan birinin parsel numarasında değişikliğe gidildi.

Kayseri'deki kamulaştırma kararında parsel düzeltmesi, System.String[]

Kayseri'de inşa edilecek Akıncı Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla acele kamulaştırmasına karar verilen taşınmazlardan birinin parsel numarasında değişikliğe gidildi.

"Akıncı Hidroelektrik Santrali'nin Yapımı Amacıyla, Kayseri İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar"a ilişkin düzeltme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Resmi Gazete'nin 24 Ekim 2019 tarihli sayısından yayımlanan 30928 sayılı kararda Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde 881 olarak gösterilen kamulaştırılacak taşınmazın parsel numarası 381 olarak düzeltildi.

Hidroelektrik Santrali, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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