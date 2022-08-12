Kayseri'deki kar tünelleri doğaseverleri kendine hayran bırakıyor - Son Dakika
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Kayseri'deki kar tünelleri doğaseverleri kendine hayran bırakıyor

12.08.2022 11:01

Kayseri'deki kar tünelleri doğaseverleri kendine hayran bırakıyor Kayseri'nin doğal kliması 'kar tünelleri' Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan doğal kar tünelleri, yazın sıcağından bunalan vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Kayseri'deki kar tünelleri doğaseverleri kendine hayran bırakıyor

Kayseri'nin doğal kliması 'kar tünelleri'

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan doğal kar tünelleri, yazın sıcağından bunalan vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

'Türkiye'nin Niagarası' olarak bilinen dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelaleleri'nin de bulunduğu Yahyalı ilçesi, doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Aladağlar Milli Parkı içerisinde bulunan Aksu Kanyonu'nda oluşan kar tünelleri de, görenleri mest ediyor. Kışın yağan karlardan oluşan kar tünelleri, hem eşsiz güzelliği hem de doğal klima görevi görmesinden dolayı doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi.

Kar tünellerine ulaşan doğaseverlerde gördükleri eşsiz manzara karşısında keyifli zaman geçirdi.

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Kaynak: İHA

Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'deki kar tünelleri doğaseverleri kendine hayran bırakıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'deki kar tünelleri doğaseverleri kendine hayran bırakıyor - Son Dakika
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