Cadde ortasında dehşet! Baltayla saldırdıkları şahsı bacağından yaraladılar - Son Dakika

Cadde ortasında dehşet! Baltayla saldırdıkları şahsı bacağından yaraladılar
17.01.2021 22:55
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, cadde üzerinde bir otomobile ellerinde baltalarla saldırdıktan sonra kaçtı. Meydana gelen olayda otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü B.K bacağına aldığı balta darbesi ile yaralandı.
Kayseri'de kimliği belirsiz şahıslar, balta ile saldırdıkları otomobil sürücüsünü bacağından yaraladı.
Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Cem Sultan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 38 AED 943 plakalı otomobile ellerinde baltalarla saldırdıktan sonra kaçtı. Meydana gelen olayda otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü B.K. (20) de bacağına aldığı balta darbesi ile yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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