Kayseri'de kavga sırasında 1 kişi baltayla yaralandı.
Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Cem Sultan Caddesi'nde park halindeki 38 AED 943 plakalı otomobilinde oturan B.K. henüz belirlenemeyen nedenden 2 kişinin saldırısına uğradı.
Çıkan kavgada aldığı balta darbesiyle yaralanan B.K. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'deki kavgada 1 kişi baltayla yaralandı - Son Dakika