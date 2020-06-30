Kayseri'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Kayseri'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Dikme Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Hacı Osman E.'nin sürücüsü olduğu 38 D 3404 plakalı otomobil ile Fatih Ö.'nün kullandığı 34 JN 5974 plakalı tır çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Hacı Osman E. ile birlikte otomobilde bulunan Elif E. hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan 9 yaşındaki bir çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer kazayla ilgili işlem başlattı.

(İHA)

Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 22:27 Kaynak: İHA

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