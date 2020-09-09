Kayseri'deki kazılarda yeni tür fosillere ulaşıldı - Son Dakika

Kayseri'de Yamula Barajı kıyısında devam eden kazılarda "Bovid" türü olarak bilinen boynuzlu hayvanların yanı sıra antilop, zürafa, fil ve gergedan ile "Carnivor" faunasından etçil beslenen yırtıcı türlerin fosillerine ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yamula Barajı kıyısındaki kazı alanını inceledi.

Burada değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, kazılarda günyüzüne çıkarılan fosillerleri "hazine" olarak nitelendirdi.

Daha öncede 7,5 milyon yıl öncesine ait fosillere ulaşıldığını, bu kez farklı bir faunadan fosil bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Geç miyosen döneme ait 7,5 ya da 8 milyon yıl öncesine ait fosillerle ilgili bilim insanları kapsamlı bir çalışma yürütecek. Fedakarca yapılan bir çalışmanın sonucunda geçen sene daha çok mamutları ve fillerin atasını görüyorduk. Bu sene biraz daha hayvan türlerinin zenginliğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazılarda çıkacak çeşitliliğin artacağını düşündüklerini vurgulayan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Bu zenginliğe sahip çıkacağız. Buradaki topografik yapı, geçmişten beri ormanlarla ilgili büyük hayvanların yaşadığını bize gösteriyor. Kısacası doğanın tarihi yeniden değerlendirilecek, yeniden yazılacak. Kayseri ve uluslararası boyut açısından önem arz ediyor. Bu konuda yaptığımız çalışmaları bir müze anlayışı içerisinde değerlendirmek için o projeyi hayata geçirme yönünde bir irade gösteriyoruz. İnşallah müzemiz zenginleşecek. Yaptığımıza değdi diyeceğimiz bir konuma geldi."

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu da "Müthiş örneklerle karşılaştık" ifadesini kullanarak, kazılarda gelinen noktanın önemine işaret etti.

Bulundukları lokasyonun kazı çalışmaları için çok önemli olduğuna değinen Başoğlu, şu bilgileri aktardı:

"Bildiğiniz gibi genelde karşı tarafta çalışıyorduk. Yüzey araştırması sonucu burayı buldu ekibimiz ve müthiş örneklerle karşılaştık. En önemlisi bu kadar fazla hayvan çeşitliliğinin olması bizi çok şaşırttı. Şu anda sadece üstteyiz ve alta inmedik, genişletmedik. 3 farklı Bovid türünden yani boynuzlugillerden, ceylan, gazel türünden söz edebiliriz. 3 toynaklı atımız var, fil var, zürafa var, gergedan var. Bu kadar çeşidin bir arada yaşaması ve bu kadar güzel şekilde bulunması bizi sevindirdi, heyecanlandırdı. Çalışmalarımız devam edecek."