Kayseri'deki Koramaz Vadisi bilim insanlarının ilgi odağı oldu - Son Dakika

UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren Kayseri'deki Koramaz Vadisi, bilim insanlarının da dikkatini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesinden bir grup öğretim üyesi, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Koramaz Vadisi'nde incelemede bulundu.

UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren Koramaz Vadisi, içerisindeki biyoçeşitlilik, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile bilim insanlarının da ilgi odağı haline geldi.

Belediyenin de desteğiyle Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret Ayyıldız, Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gökhan Halıcı, Prof. Dr. Ayşe Toluk, Prof. Dr. Cem Vural, Prof. Dr. Abdurrahman Ayvaz, Prof. Dr. Coşkun Tez ve Kayseri Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy, vadide araştırma yaptı.

Alanında uzman bilim insanlarının gerçekleştireceği araştırmaların ışığında vadideki biyoçeşitlilik tüm detaylarıyla ortaya çıkarılacak.

Çalışmalar kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenip eylem planı hazırlanarak vadi, kentin önemli turizm değerlerinden biri haline getirilecek.