Kayseri'deki Odaların Yardım Tırları Deprem Bölgesine Ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'deki Odaların Yardım Tırları Deprem Bölgesine Ulaştı - Son Dakika

Kayseri'deki Odaların Yardım Tırları Deprem Bölgesine Ulaştı

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından yola çıkan yardım tırları deprem bölgesine ulaştı.

Kayseri'deki Odaların Yardım Tırları Deprem Bölgesine Ulaştı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından yola çıkan yardım tırları deprem bölgesine ulaştı.


Konu hakkında açıklamada bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Bitliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksmitci, "Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımızın önderliğinde ilk günden itibaren Türkiye'deki tüm Oda ve Borsalarımız organize olmuş durumda. Bizde Kayseri'deki odalarımız ve borsamızla organize ettiğimiz iki tır ısıtıcıyı deprem bölgesine ulaştırarak yetkililere teslim ettik" dedi.


Türkiye'deki 365 oda ve borsa ile birlik ve beraberlik ruhu içerisinde yaraları hep birlikte saracaklarına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası olarak biz milletimizin yanındayız. Yardım kampanyamız devam etmektedir. Bölgede özellikle kullanılmamış giysi, kuru gıda ve çocuk bezine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda kampanyaya katılmak isteyenler yardımlarını Ticaret Odası'nda oluşturduğumuz koordinasyon merkezimize ulaştırmaları durumunda bizde ivedi bir şekilde deprem bölgesine ulaştıracağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ben bu vesile ile bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" diye konuştu. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
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