Kayseri'deki odaların yardım tırları deprem bölgesine ulaştı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından yola çıkarılan yardım tırları deprem bölgesine ulaştı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksmitci, yazılı açıklamasında, "Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımız önderliğinde ilk günden itibaren Türkiye'deki tüm oda ve borsalarımız organize olmuş durumda. Biz de Kayseri'deki odalarımız ve borsamızla organize ettiğimiz iki tır ısıtıcıyı deprem bölgesine ulaştırarak yetkililere teslim ettik." dedi.

Türkiye'deki 365 oda ve borsanın birlik ve beraberlik ruhu içerisinde yaraları hep birlikte saracaklarını aktaran Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası olarak milletimizin yanındayız. Yardım kampanyamız devam etmektedir. Bölgede özellikle kullanılmamış giysi, kuru gıda ve çocuk bezine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda kampanyaya katılmak isteyenler yardımlarını Ticaret Odasında oluşturduğumuz koordinasyon merkezimize ulaştırmaları durumunda biz de ivedi bir şekilde deprem bölgesine ulaştıracağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ben bu vesile ile bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun."