Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'deki ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Kayseri'deki ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Kayseri'deki ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıKAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde iki hafta önce meydana gelen tır ve otomobilin çarpıştığı, bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kayseri'deki ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde iki hafta önce meydana gelen tır ve otomobilin çarpıştığı, bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

29 Ekim tarihinde Develi ilçesi çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında Yunus B. yönetimindeki 06 BB 4405 plakalı tır, ara yoldan çıkan Mehmet S. yönetimindeki 52 KA 51 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 52 KA 51 plakalı otomobil ikiye bölünürken, sürücü Mehmet S. kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İki hafta önce meydana gelen kaza, çevreyolunda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevre yolundan hızla gelen kamyon, ara yoldan çıkan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ortalığı toz duman kaplarken, kaza sonrasında tır şoförü ve diğer sürücüler, otomobilde ağır yaralanan Mehmet S.'nin yardımına koştu.

Kaza sonrasında tır şoförü Yunus B. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kayseri'deki ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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