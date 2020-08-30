Kayseri'deki Paraşüt Şampiyonası ödül töreniyle son buldu

KAYSERİ'de, TALAS Belediyesi'nin Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlediği Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Talas Belediyesi ve Hava Sporları Federasyonu tarafından 24 Ağustos'ta başlayan Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Yarışması sona erdi. Kadınlarda Gülşah Hoş, Merve Gülşah Arslan ve Cansu Atabey ilk üç sırayı alırken erkeklerde ise Serdar Tur, Hüseyin Tanrıverdi ve Artun Bayrak kürsüye çıkan isimler oldu. Yarışma sonrası paraşüt iniş alanında düzenlenen ödül törenine Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, sporcular ve hakemler katıldı. Törende konuşan Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, çok çekişmeli bir şampiyonayı geride bıraktıklarını belirterek, "Katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca başta Talas Belediyesi olmak üzere destek veren herkese de teşekkür ediyorum" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, hava sporlarının heyecanına dikkat çekerek, "Pandemi döneminde birçok organizasyon iptal edildi. Ancak siz, 'biz kurallara uyarak bu yarışmayı yaparız' dediniz ve pandemiye ayak uydurarak hayatın devam ettiğini gösterdiniz. Bir spor dalına gönül vermek güzel bir şey ancak gökyüzü sevdalısı olmak ayrı güzel. Burada bulunan tüm sporcuları tebrik ediyorum, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Ufak tefek kazalar oldu, o arkadaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.