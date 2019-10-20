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Kayseri'deki PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu

31 dakika önce

Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Kayseri'deki PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu, System.String[]

Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmet E, İbrahim V, Halid A. ve Sabiha M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden İbrahim V, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ahmet E, Halid A. ve Sabiha M. salıverildi.

Serbest bırakılan 3 zanlı, sınır dışı edilmek üzere Gömeç Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlılar, Kayseri'de 17 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Kayseri, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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