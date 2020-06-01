Kısa süre önce UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren Kayseri'deki Koramaz Vadisi'nde bilim insanları araştırmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesinden öğretim üyeleri, Koramaz Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Bitkisel çeşitliliği ve tarihi dokusuyla önemli bir yer tutan Koramaz Vadisi, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle adını dünyaya duyuruyor.

Vadideki güzelliklerin ortaya çıkarılması amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Özgül ve Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, Koramaz Vadisi'ndeki bitkisel ve hayvansal çeşitliliği inceledi.

Bölgedeki çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Hakan Allı, vadinin Kayseri için gizli bir cennet olduğunu, ürün çeşitliliği anlamında da çalışılması gerektiğini belirtti.

Vadide doğa zarar görmemiş

Ihlara Vadisi'nde de çeşitli çalışmalar yapan Doç. Dr. Okan Özgül ise Koramaz Vadisi'nin zarar görmediğini ve korunaklı bir yer olduğunu ifade etti.

Biyoçeşitlilik açısından vadinin önemine dikkati çeken Özgül, şunları kaydetti:

"İki yıl boyunca Ihlara Vadisi'nde çalıştım. Orada turizm ileride olduğu için yeteri kadar korunan bir bölge değil. Ama Koramaz Vadisi'ne baktığımız zaman Ihlara'ya göre daha şanslı. Çünkü burada doğa henüz zarar görmemiş. Biyoçeşitlilik açısından çok önemli bir yer. İncelemeler devam ediyor. Sonuçlardan ümitliyiz. Çok güzel bir alan. Turizm olarak Ihlara'dan daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Daha korunaklı daha güzel ve vejetasyonu çok iyi."

Prof. Dr. Halıcı da "Ben likenler konusunda uzmanım. Burası gerçekten oldukça ilginç bir biyoçeşitliliğe sahip. Son derece korunaklı bir bölge. Ülkemizin ekoturizm çalışmalarının geleceği için gerçekten önemli olabilecek bir yer. Bu konudaki emekleri için Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.