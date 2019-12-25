Kayseri'deki "sanal ortaklık cinayeti" davasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'deki 'sanal ortaklık cinayeti' davasına devam edildi - Son Dakika

Kayseri'deki "sanal ortaklık cinayeti" davasına devam edildi

6 saat önce

Kayseri'de cezaevinden izinli çıkan arkadaşını, sanal ortamdaki ortaklıktan zarar ettikleri için öldürüp cesedini yakan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'deki

Kayseri'de cezaevinden izinli çıkan arkadaşını, sanal ortamdaki ortaklıktan zarar ettikleri için öldürüp cesedini yakan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Ahmet Aydemir, maktul Abdullah Türkmen'in babası Ali Türkmen ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Aydemir savunmasında, cinayetin olayı itiraf etmesinin ardından ortaya çıktığını belirterek, "Sabıkalı olmam nedeniyle çekindiğim için olayı anlatmadım. Abdullah olay günü uyuşturucu madde almıştı, borçtan dolayı beni öldürmek istedi. Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti. Öldürme kastım yoktur, aileye başsağlığı diliyorum. Pişmanım. Özgürlüğüm elimden alındı, özgürlüğümü istiyorum." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktul Abdullah Türkmen'in ağabeyi Esat Türkmen ise sanık ile kardeşinin birbirini tanıdığını ve sık sık görüştüğünü anlattı.

Kardeşinin sanık Ahmet Aydemir'e borcu ve husumeti olmadığını ileri süren Esat Türkmen, şunları söyledi:

"Daha önceden ikilinin define aradıklarını duydum. Tır şoförlüğü yapıyorum, eve geldiğimde Abdullah 1-2 gündür kayıptı. Emniyet mensupları ile birlikte aramaya başladık. Sanık da arama çalışmalarında bulundu. Kardeşim kaybolduğu gün kız kardeşim evde poğaça yapıyor. Abdullah da kız kardeşime, 'Ahmet'in annesi yok ona da hazırla' diyerek poğaça istemiş. Kamera kayıtlarında da kaybolmadan önce Ahmet ile gittiklerini tespit etti. Ahmet'e nereye gittiklerini sorduk, o da define arama gittiklerini ve sonra geri döndüklerini anlattı."

Duruşma savcısı, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandığını fakat olayın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, yeni iddianame hazırlanması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Savcının talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Şubat 2020'ye erteledi.

Olay

"Kasten öldürme" suçundan 8 yıldır hükümlü bulunduğu Bünyan Açık Cezaevi'nden yaklaşık 4 ay önce izinli olarak çıkan Abdullah Türkmen'in (30) babası, oğlunun cezaevine dönüş yapmadığını öğrenince kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, 2011'de cezaevine giren Türkmen'in, gündüzleri cezaevinden izinli olarak çıkıp Erciyes Üniversitesinde eğitimini sürdürdüğü ve kaçması için herhangi bir sebep olmadığı belirlenmişti.

Türkmen'in öldürülmüş olabileceği şüphesiyle olayı değerlendiren ekipler, telefon görüşmesi kayıtları ve ifadeler doğrultusunda Türkmen'in, Ahmet Aydemir (30) ile internet ortamında döviz alışverişi yapılan sanal sistem üzerinde ortak olduğunu tespit etmişti.

Teknik incelemede Aydemir'in bu sistemde 35 bin lira zarar ettiği anlaşılmış, bu zarardan dolayı cinayet işlenmiş olabileceği sonucuna varan ekipler Aydemir'i 12 Haziran'da gözaltına almıştı.

Zanlı, emniyetteki sorgusunda, ortağını define arama bahanesiyle Kızılören Mahallesi yakınlarında bulunan bir ören yerine götürdüğünü ve burada parasını istediğini, vermeyince de araçta bulunan av tüfeğiyle Türkmen'i öldürdüğünü, daha sonra da cesedini benzin döküp yakarak üzerini taşlarla kapattığını itiraf etmişti.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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