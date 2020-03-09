Kayseri'deki "sanal ortaklık cinayeti" davasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'deki 'sanal ortaklık cinayeti' davasına devam edildi - Son Dakika

Kayseri'deki "sanal ortaklık cinayeti" davasına devam edildi

6 saat önce

Kayseri'de cezaevinden izinli çıkan arkadaşını, sanal ortamdaki ortaklıktan zarar ettikleri için öldürüp cesedini yakan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'deki

Kayseri'de cezaevinden izinli çıkan arkadaşını, sanal ortamdaki ortaklıktan zarar ettikleri için öldürüp cesedini yakan sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Aydemir, maktul Abdullah Türkmen'in babası Ali Türkmen ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, maktul Türkmen'in öldürülmeden önce mi sonra mı yakıldığının belirlenmesi için gereken raporun beklenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olay

"Kasten öldürme" suçundan 8 yıldır hükümlü bulunduğu Bünyan Açık Cezaevinden yaklaşık 5 ay önce izinli olarak çıkan 30 yaşındaki Abdullah Türkmen'in babası, oğlunun cezaevine dönüş yapmadığını öğrenince kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, 2011'de cezaevine giren Türkmen'in, gündüzleri cezaevinden izinli çıkıp Erciyes Üniversitesinde eğitimini sürdürdüğü ve kaçması için herhangi bir sebep olmadığı belirlenmişti.

Türkmen'in öldürülmüş olabileceği şüphesiyle olayı değerlendiren ekipler, telefon görüşmesi kayıtları ve ifadeler doğrultusunda Türkmen'in, Ahmet Aydemir (30) ile internet ortamında döviz alışverişi yapılan sanal sistem üzerinde ortak olduğunu tespit etmişti.

Teknik incelemede Aydemir'in bu sistemde 35 bin lira zarar ettiği anlaşılmış, bu zarardan dolayı cinayet işlenmiş olabileceği sonucuna varan ekipler Aydemir'i 12 Haziran 2019'da gözaltına almıştı.

Zanlı, emniyetteki sorgusunda, ortağını define arama bahanesiyle Kızılören Mahallesi yakınlarında bulunan bir ören yerine götürdüğünü ve burada parasını istediğini, vermeyince de araçta bulunan av tüfeğiyle Türkmen'i öldürdüğünü, daha sonra da cesedini benzin döküp yakarak üzerini taşlarla kapattığını itiraf etmişti.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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