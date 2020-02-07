Kayseri'deki selin ardından Başkan Büyükkılıç mahallelerde inceleme yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'deki selin ardından Başkan Büyükkılıç mahallelerde inceleme yaptı - Son Dakika

Kayseri'deki selin ardından Başkan Büyükkılıç mahallelerde inceleme yaptı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde dün başlayan sağanak nedeniyle oluşan selden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Kayseri'deki selin ardından Başkan Büyükkılıç mahallelerde inceleme yaptı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde dün başlayan sağanak nedeniyle oluşan selden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, mahallelerde detaylı inceleme yaptıklarını, bundan sonra alınacak önlemleri konuştuklarını söyledi.

İlçede etkili olan lodosun kar sularını erittiğini, sağanakla birlikte sel oluşturduğunu belirten Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Aslında sel oluşmuyor. Seli biz oluşturuyoruz, felakete biz zemin hazırlıyoruz. Suyun yatağını adeta engellemek, suyun mecrasında akışının önüne geçmek için her türlü çalışmayı yapmışız. Suyun yatağına tehlike arz eden yapıları yapanlar, sonrasında da 'Felaket oldu.' diyor. Allah'a şükür ki canlara bir şey olmamış. İlgili bakanlıkların buradaki duruma el atması lazım. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesinin koordinatörlüğünde bir düzenleme yapmamız lazım."

Büyükkılıç, bölgede master planı yapılması, fiziki yapıya uygun, vatandaşları da mağdur etmeyen bir ortamın sağlanması gerektiğini bildirdi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Aladağlar'dan gelen sel suları dere yataklarının taşmasına neden olmuş, Ulupınar, Büyükçakır ve Kapuzbaşı mahalleleri arasında kalan bazı yerleşim yerleri su altında kalmıştı.

Memduh Büyükkılıç, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı
Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'ye bağlanmak korkunç

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 01:51:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'deki selin ardından Başkan Büyükkılıç mahallelerde inceleme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]