Kayseri'deki selin ardından yetkililer mahallelerde inceleme yaptı - Son Dakika
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Kayseri'deki selin ardından yetkililer mahallelerde inceleme yaptı

11 dakika önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün yaşanan selin ardından Kaymakam Yunus Emre Altıner ve Belediye Başkanı Esat Öztürk bölgede incelemelerde bulundu.

Kayseri'deki selin ardından yetkililer mahallelerde inceleme yaptı, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün yaşanan selin ardından Kaymakam Yunus Emre Altıner ve Belediye Başkanı Esat Öztürk bölgede incelemelerde bulundu.

Altıner ve Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ve AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ile selden zarar gören Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki pansiyon ve yollarda incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öztürk, burada yaptığı açıklamada, dün saat 13.30 sıralarında başlayan yağışın yaklaşık 3 saat sürdüğünü ve Ulupınar ile Kapuzbaşı mahallelerinde sele neden olduğunu belirtti.

Bölgede hem hasar tespiti yaptıklarını hem de selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunduklarını aktaran Öztürk, meydana gelen hasarın en kısa zamanda giderilmeye çalışılacağını kaydetti.

Kaymakam Yunus Emre Altıner de bölgenin coğrafi şartlardan dolayı yağış sonrası sele ve taşkınlara müsait bir yapısı olduğunu, bu konuda gerekli tedbirleri alacaklarını vurguladı.

Altuner, "Bazı önemli çalışmalar için vatandaşımızın anlayışını bekliyoruz. Dere yatağı üzerine inşa edilen yapılar için kararlı bir duruşumuz var. Önceden imar izni olmaksızın yapılan tesislere de müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Altıner, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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