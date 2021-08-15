Kayseri'deki silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Keykubat Mahallesi Gültekin Sokak'ta, S.Y. ile M.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, aracında bulunan pompalı tüfekle M.A'ya ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sol omuzundan yaralanan M.A, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.