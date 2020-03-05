Kayseri'deki STK'ler, Birlik Vakfı'nın ev sahipliğinde buluştu - Son Dakika
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Kayseri'deki STK'ler, Birlik Vakfı'nın ev sahipliğinde buluştu

6 saat önce

Kayseri'deki sivil toplum kuruluşları, İdlip'te yaşanan olayları istişare etmek ve şehitleri anmak üzere Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Kayseri'deki STK'ler, Birlik Vakfı'nın ev sahipliğinde buluştu, System.String[]

Kayseri'deki sivil toplum kuruluşları, İdlip'te yaşanan olayları istişare etmek ve şehitleri anmak üzere Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Vakıf'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç Birlik Kayseri Şubesi ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şubesi işbirliğiyle kentteki bir restoranda düzenlenen etkinliğe, eski AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ile kentteki odaların başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, son günlerde yaşanan üzücü olayların herkesi derinden etkilediğini belirtti.

Bu süreçte devletin aldığı kararların arkasında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini ifade eden Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Bugünlerde birlik ve beraberliğimizi sağlamamız oldukça büyük önem taşımaktadır. Bugün birlik olma zamanı. Kayseri olarak bu birliğe ülkemizde öncülük etmek istedik. Bugün bu toplantıya katılarak birliğimize katkı sağlayan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Karayel ise Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe başarı diledi.

Kayseri, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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