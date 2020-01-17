Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kayseri'deki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi.

Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Kayseri'deki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, kiralama şirketi yöneticileriyle iş birliği yaparak arızalı araçları kiraladıkları veya araçları arızalanmış gibi göstererek baskı ve silah tehdidiyle imzalattıkları senetlerle mağdurlar hakkında icra takibi başlattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.B, İ.Ç, F.Ç, S.A, A.A, M.G, B.K, U.T, K.C.A, D.K. ve A.E. ile operasyon sırasında Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru B.K'yi tabancayla bacağından yaralayan M.D, adliyeye sevk edildi.


Zanlılardan A.B, İ.Ç, S.A, A.A. ve M.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Kent merkezindeki 18 adrese 14 Ocak'ta 40 ekip ve 120 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda sözleşme ve senet, iki pompalı tüfek, 3'ü kurusıkı 5 tabanca ele geçirilmiş, 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı
Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi Benzin istasyonunda görevlilerle şakalaşan polis, ardından kafasına sıktı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 01:43:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]