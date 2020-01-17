Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Kayseri'deki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kayseri'deki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, kiralama şirketi yöneticileriyle iş birliği yaparak arızalı araçları kiraladıkları veya araçları arızalanmış gibi göstererek baskı ve silah tehdidiyle imzalattıkları senetlerle mağdurlar hakkında icra takibi başlattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.B, İ.Ç, F.Ç, S.A, A.A, M.G, B.K, U.T, K.C.A, D.K. ve A.E. ile operasyon sırasında Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru B.K'yi tabancayla bacağından yaralayan M.D. adliyeye sevk edildi.

Kent merkezindeki 18 adrese 14 Ocak'ta 40 ekip ve 120 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda sözleşme ve senet, iki pompalı tüfek, 3'ü kurusıkı 5 tabanca ele geçirilmiş, 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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