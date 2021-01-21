Kayseri'deki tarihi güvercinlikler restore edilecek - Son Dakika

Kayseri'nin, "Gesi Bağları" türküsüyle bilinen Gesi Mahallesi'ndeki tarihi 147 güvercinliğin restorasyonu için Melikgazi Belediyesinin hazırladığı proje onaylandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, güvercinliklerle ilgili hazırladıkları restorasyon projesinin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan geçtiğini, kısa sürede çalışmaların başlayacağını belirtti.

İlçenin dört bir yanında tarihi yapı bulunduğunu ifade eden Palancıoğlu, bu değerlere sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Gesi Mahallesi'nde, Türkiye'de nadir rastlanan güvercinliklerin yer aldığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Gesi'de güvercin gübresinin toplanması için yapılan 250 güvercinlik bulunuyor. Güvercinlikler, zamanında ticaret için de kullanılmış, geçim kaynağı olmuştur. Uzun yıllar güvercinlere ev sahipliği yapan bu yapıların kimisi kayadan oyma kimisi baca görünümlü farklı mimarilere sahip. Her güvercinlik şahıs adına tapulu idi. Güvercinlikler ticari niteliğini kaybedince kullanılmamış ve kaderine terk edilmiş. Melikgazi Belediyesi olarak 147 güvercinliğin restorasyonu için hazırlığımızı yaptık. Projemiz Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan geçti, yakında uygulamaya başlayacağız."