Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki Terör Operasyonu

Kayseri'deki Terör Operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si adliyeye sevk edildi.

Kayseri'deki Terör Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu Abdullah E.B. ile Muhammed M. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

Kentte eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen terör örgütü üyelerine yönelik dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:31 Kaynak: AA

PKK, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu

HDP'li Nadir Yıldırım'dan Skandal Paylaşım: Çaresiz Olmadık Çünkü PKK Var! Çocuk Bakıcılığı İlanıyla Kandırıp Fuhuş Yaptırdılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:25:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]