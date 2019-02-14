Kayseri'deki Terör Operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si adliyeye sevk edildi.
Kayseri
'de, terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Suriye
'de PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu Abdullah E.B. ile Muhammed M. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.
Kentte eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen terör örgütü üyelerine yönelik dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:31 Kaynak: AA
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