Kayseri'deki Terör Operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi adliyeye çıkarıldı.
Kayseri
'de, terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi adliyeye çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 6 zanlıdan ikisinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Suriye
uyruklu Muhammed M. tutuklandı, Abdullah E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 4'ünün emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Kentte eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen terör örgütü üyelerine yönelik önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:22 Kaynak: AA
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